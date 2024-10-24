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Васса Павловна

Место рождения

Бельково, приход Турово

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

24.11.1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1804

Муж: Матвей Васильевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.06.1809

Сын: Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
25.12.1811

Сын: Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
24.03.1816

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1820

Сын: Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
14.07.1823

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Смерть
24.11.1829
Причина смерти: чахотка

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