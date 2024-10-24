Васса Павловна
Место рожденияБельково, приход Турово
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти24.11.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1804
Муж: Матвей Васильевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.06.1809
Сын: Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1811
Сын: Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1816
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1820
Сын: Федор Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1823
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Смерть
24.11.1829
Причина смерти: чахотка