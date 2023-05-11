Клюкин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюкина Елена Владимировна
Рождение ребёнка
16.05.1989
Сын: Клюкин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Клюкина Елена Владимировна