Клюкин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкин Владимир Николаевич

Клюкин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Елена Владимировна

Рождение ребёнка
16.05.1989

Сын: Клюкин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Клюкина Елена Владимировна

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