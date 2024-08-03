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Васильева Ельзавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

23.04.1903

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Яков Семёнович

Рождение ребёнка
19.01.1865

Сын: Васильев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Яков Семёнович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1867

Дочь: (Васильева) Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Васильев Яков Семёнович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1867

Сын: Васильев Никон Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Яков Семёнович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Васильев Абросим Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Яков Семёнович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.04.1903
Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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