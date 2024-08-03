Васильева Ельзавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти23.04.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1865
Сын: Васильев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Васильев Яков Семёнович
Рождение ребёнка
04.07.1867
Дочь: (Васильева) Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Васильев Яков Семёнович
Рождение ребёнка
09.11.1867
Отец ребёнка: Васильев Яков Семёнович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Васильев Абросим Яковлевич
Отец ребёнка: Васильев Яков Семёнович
Смерть
23.04.1903
Сухаревка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан