Лукиных (Журавлева) Екатерина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1846
Отец ребёнка: Лукиных Иван Дмитриевич
Рождение
1913
Рождение ребёнка
23.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукиных Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукиных Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно