Лукиных (Журавлева) Екатерина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиных (Журавлева) Екатерина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1846

Сын: Лукиных Антон Иванович

Отец ребёнка: Лукиных Иван Дмитриевич

Рождение
1913

Отец: Журавлев Тихон Нестерович

Мать: Журавлева Параскева (Евдокия) Алексеевна

Рождение ребёнка
23.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукиных Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукиных Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лукиных Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукиных Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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