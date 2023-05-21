Пертуев Михайло Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Пертуев Архип
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пертуева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Пертуева Пелагея Ф.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пертуева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Пертуева Пелагея Ф.
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Пертуева Пелагея Ф.
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Пертуева Пелагея Ф.
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пертуева Пелагея Ф.
Смерть
Неизвестно