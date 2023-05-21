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Пертуев Михайло Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Пертуев Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пертуева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Пертуева Пелагея Ф.

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пертуева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Пертуева Пелагея Ф.

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пертуев Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Пертуева Пелагея Ф.

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пертуев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Пертуева Пелагея Ф.

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пертуева Пелагея Ф.

Смерть
Неизвестно
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