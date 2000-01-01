Киселев (Кисель) Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кисель Андрей Кондратьевич
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Киселева Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербенко Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Киселева Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно