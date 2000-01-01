Киселев (Кисель) Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев (Кисель) Владимир Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кисель Андрей Кондратьевич

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Киселева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербенко Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Киселева Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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