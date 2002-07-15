Коробейникова (Кочурова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1930
Дата смерти15.07.2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1930
Отец: Кочуров Иван Спиридонович
Мать: Кочурова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Коробейников Анатолий Спенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргашина (Коробейникова) Томара Анатольевна
Отец ребёнка: Коробейников Анатолий Спенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Коробейников Анатолий Спенович
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Коробейников Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Коробейников Анатолий Спенович
Смерть
15.07.2002