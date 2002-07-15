Коробейникова (Кочурова) Валентина Ивановна 18.11.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробейникова (Кочурова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1930

Дата смерти

15.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1930

Отец: Кочуров Иван Спиридонович

Мать: Кочурова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Коробейников Анатолий Спенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргашина (Коробейникова) Томара Анатольевна

Отец ребёнка: Коробейников Анатолий Спенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Коробейников Анатолий Спенович

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Коробейников Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Коробейников Анатолий Спенович

Смерть
15.07.2002

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