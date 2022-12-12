Никитин Дмитрий
Место рождения
Дата рождения11.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.2008
Дочь: Никитина Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Гладких Любовь Павловна
Рождение ребёнка
23.05.2010
Сын: Никитин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Гладких Любовь Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладких Любовь Павловна