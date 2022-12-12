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Никитин Дмитрий

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Место рождения

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

11.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.08.2008

Дочь: Никитина Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Гладких Любовь Павловна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.05.2010

Сын: Никитин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Гладких Любовь Павловна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладких Любовь Павловна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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