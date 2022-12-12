Генералов Даниил Степанович
Место рожденияп.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
03.01.1886
Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Печкина Анна Даниловна
Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Генералов Иван
Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
04.07.1894
Дочь: Ольга Даниловна
Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Генералова Прасковья Даниловна
Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Около 06.03.1899
Дочь: Буянова Матрона
Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
06.03.1899
Сын: Генералов (близнец) Василий Данилович
Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лапшина Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Генералова Федосья
Рождение ребёнка
1918
Сын: Генералов Гавриил Данилович
Мать ребёнка: Генералова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Генералова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно