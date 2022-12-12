Генералов Даниил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГенералов Даниил Степанович

Генералов Даниил Степанович

avatar

Место рождения

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
03.01.1886

Сын: Генералов Иван Данилович

Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Печкина Анна Даниловна

Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Генералов Иван

Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
04.07.1894

Дочь: Ольга Даниловна

Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Генералова Прасковья Даниловна

Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Около 06.03.1899

Дочь: Буянова Матрона

Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
06.03.1899

Сын: Генералов (близнец) Василий Данилович

Мать ребёнка: Генералова Анна Васильевна

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лапшина Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Генералова Федосья

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Генералов Гавриил Данилович

Мать ребёнка: Генералова Федосья

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Генералова Федосья

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Генералова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close