Любовь Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

21.04.1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кирилл Евстафиев

Отец ребёнка: Евстафий (Астафий) Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Александр Евстафиев

Отец ребёнка: Евстафий (Астафий) Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафий (Астафий) Петров

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
21.04.1837
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: от простуды
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