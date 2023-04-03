Любовь Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти21.04.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кирилл Евстафиев
Отец ребёнка: Евстафий (Астафий) Петров
Рождение ребёнка
1809
Сын: Александр Евстафиев
Отец ребёнка: Евстафий (Астафий) Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.04.1837
Причина смерти: от простуды