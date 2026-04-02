Зырянова (Скачкова) Наталья Михайловна
женский, родилась 21.06.1974, Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
ОтецСкачков Михаил Иванович13.11.1951 г.р.
МатьСкачкова Людмила Лилиевна15.02.1950 г.р.
Супруги
Зырянов Сергей Александрович24.05.1974 г.р.
Дети
Зырянова Елена Сергеевна25.07.1992 г.р.
Зырянова Анна Сергеевна28.09.2000 г.р.
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Комментарий
Рождение
21.06.1974
Отец: Скачков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1992
Дочь: Зырянова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Зырянов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
28.09.2000
Дочь: Зырянова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Зырянов Сергей Александрович