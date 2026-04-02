Зырянова (Скачкова) Наталья Михайловна 21.06.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Зырянова (Скачкова) Наталья Михайловна

Автор
АЗ
Зырянова А.

женский, родилась 21.06.1974, Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Отец
Скачков Михаил Иванович13.11.1951 г.р.
Мать
Скачкова Людмила Лилиевна15.02.1950 г.р.
Супруги
Зырянов Сергей Александрович24.05.1974 г.р.
Дети
Зырянова Елена Сергеевна25.07.1992 г.р.
Зырянова Анна Сергеевна28.09.2000 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1974

Отец: Скачков Михаил Иванович

Мать: Скачкова Людмила Лилиевна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
25.07.1992

Дочь: Зырянова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Зырянов Сергей Александрович

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Рождение ребёнка
28.09.2000

Дочь: Зырянова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Зырянов Сергей Александрович

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.