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Бәкер Гавазбакый улы

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Место рождения

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1766

Дата смерти

05.01.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Чапкунов Гавазбакый Сөндек улы

Мать: Алтын Сөләйман кызы

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Гайнетдин Бәкер улы

Мать ребёнка: Минкә

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Фазлетдин Бәкер углы

Мать ребёнка: Минкә

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Хөсни Бәкер кызы

Мать ребёнка: Хәмидә Сәеткол кызы

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кәмалетдин Бәкер улы

Мать ребёнка: не указана

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минкә

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хәмидә Сәеткол кызы

Смерть
05.01.1848 ст.
Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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