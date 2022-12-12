Бәкер Гавазбакый улы
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти05.01.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1808
Сын: Гайнетдин Бәкер улы
Мать ребёнка: Минкә
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Фазлетдин Бәкер углы
Мать ребёнка: Минкә
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Хөсни Бәкер кызы
Мать ребёнка: Хәмидә Сәеткол кызы
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кәмалетдин Бәкер улы
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минкә
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хәмидә Сәеткол кызы
Смерть
05.01.1848 ст.