Бабикова (Мелкозёрова) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мелекозёров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабикова Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Бабиков Георгий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабикова Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Бабиков Георгий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабиков Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Бабиков Георгий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно