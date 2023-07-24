Бабикова (Мелкозёрова) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабикова (Мелкозёрова) Зинаида Александровна

Бабикова (Мелкозёрова) Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелекозёров Александр

Мать: Мелкозёрова Агния Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабикова Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Бабиков Георгий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабикова Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Бабиков Георгий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабиков Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Бабиков Георгий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Георгий Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close