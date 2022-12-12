Веретенников (Воробьев) Андрей Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенников (Воробьев) Андрей Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Шепелева Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Веретенникова Акилина Кузьминична

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мухина (иванова-Сорокина) Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Веретенникова Акилина Кузьминична

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова Акилина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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