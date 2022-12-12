Веретенников (Воробьев) Андрей Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Шепелева Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Веретенникова Акилина Кузьминична
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мухина (иванова-Сорокина) Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Веретенникова Акилина Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно