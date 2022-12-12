Владимиров Владимир Егорьевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Владимиров Егорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Владимиров Егорий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
д. Рычково, Владимирская область
Рождение ребёнка
1815
Сын: Владимиров Василий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Владимиров Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
д. Рычково, Владимирская область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пелагея Владимировна
Мать ребёнка: не указана
д. Рычково, Владимирская область
Смерть
1866