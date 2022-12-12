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Владимиров Владимир Егорьевич

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Место рождения

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Владимиров Егорий Иванович

Мать: не указана

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Владимиров Егорий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

д. Рычково, Владимирская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Владимиров Василий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Владимиров Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

д. Рычково, Владимирская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пелагея Владимировна

Мать ребёнка: не указана

д. Рычково, Владимирская область
Смерть
1866
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