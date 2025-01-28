Князев Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Григорий

Князев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пименова (Князева) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1914

Сын: Князев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Шестова, Гавриловская волость, Суздальский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.