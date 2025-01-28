Князев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пименова (Князева) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1914
Сын: Князев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Шестова, Гавриловская волость, Суздальский уезд