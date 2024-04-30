Зылев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.2002
Мать ребёнка: Зылёва (Вахрушева) Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
11.07.2004
Дочь: Зылева Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Зылёва (Вахрушева) Светлана Борисовна