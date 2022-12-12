Сысоев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Владимир

Сысоев Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1975

Дочь: Киреева Элла Владимировна

Мать ребёнка: Колесниченко Надежда Михайловна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесниченко Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Колесниченко Надежда Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close