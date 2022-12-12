Сысоев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1975
Дочь: Киреева Элла Владимировна
Мать ребёнка: Колесниченко Надежда Михайловна
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Колесниченко Надежда Михайловна