Шипицын Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Василий Иванович

Шипицын Василий Иванович

avatar

Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шипицын Иван Гаврилович

Мать: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шипицын Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шипицына Анна Семёновна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шипицын Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Шипицына Анна Семёновна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шипицын Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Шипицына Анна Семёновна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Шипицына Анна Семёновна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Анна Семёновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close