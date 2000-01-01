Шипицын Василий Иванович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Шипицын Иван Гаврилович
Мать: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Шипицына Анна Семёновна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шипицын Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Шипицына Анна Семёновна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шипицын Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Шипицына Анна Семёновна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Шипицына Анна Семёновна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Анна Семёновна
Смерть
Неизвестно