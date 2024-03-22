Коптяева (Чертова) Лукерия Варламовна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Чертов Варламий
Рождение ребёнка
07.06.1887
Отец ребёнка: Коптяев Тимофей Алексеевич
Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.06.1899
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Коптяев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.01.1902
Сын: Коптяев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Коптяев Тимофей Алексеевич
Смерть
Неизвестно