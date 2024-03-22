Коптяева (Чертова) Лукерия Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптяева (Чертова) Лукерия Варламовна

Место рождения

Мотовилово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Чертов Варламий

Мать: не указана

Мотовилово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.06.1887

Сын: Коптяев Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Коптяев Тимофей Алексеевич

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.06.1899

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Коптяев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
25.01.1902

Сын: Коптяев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Коптяев Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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