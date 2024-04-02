Шепеленко Наиля Наилевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайрутдинов Наиль
Мать: Хайрутдинова Марьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шепеленко Алексей Ярославович
Отец ребёнка: Шепеленко Ярослав Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шепеленко Ярослав Викторович