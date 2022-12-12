Ортюкова (Мамина) Наталья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти10.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1938
Дочь: Кучкова Нина
Отец ребёнка: Ортюков Михаил
Рождение ребёнка
1942
Сын: Ортюков Анатолий
Отец ребёнка: Ортюков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ортюков Михаил
Смерть
10.05.1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно