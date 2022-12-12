Ортюкова (Мамина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ортюкова (Мамина) Наталья

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Место рождения

Маминское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

10.05.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1938

Дочь: Кучкова Нина

Отец ребёнка: Ортюков Михаил

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Ортюков Анатолий

Отец ребёнка: Ортюков Михаил

Маминское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ортюков Михаил

Маминское, Каменский, Свердловская область
Смерть
10.05.1989
Маминское, Каменский, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Маминское, Каменский, Свердловская область
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