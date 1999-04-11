Урывский Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения03.04.1937
Дата смерти11.04.1999
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.04.1999
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Умер от полиартрита