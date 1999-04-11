Урывский Виктор Иванович 03.04.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Урывский Виктор Иванович

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Место рождения

Шалушка, Чегемский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

03.04.1937

Дата смерти

11.04.1999

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1937

Отец: Урывский Иван Федорович

Мать: Урывская (Бондарева) Анастасия Сергеевна

Шалушка, Чегемский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.04.1999
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Умер от полиартрита

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