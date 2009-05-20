Кукушкин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкин Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Кукушкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1935

Сын: Кукушкин Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Кукушкина Анфиса Алексеевна

Военная служба
30.08.1941
Богородский РВК, Горьковская обл., Богородский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина Анфиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина Анфиса Алексеевна

д.Красное
Смерть
?.11.1943
Причина смерти: Пропал без вести
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