Кукушкин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Кукушкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1935
Сын: Кукушкин Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Кукушкина Анфиса Алексеевна
Военная служба
30.08.1941
Богородский РВК, Горьковская обл., Богородский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Анфиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Анфиса Алексеевна
д.Красное
Смерть
?.11.1943
Причина смерти: Пропал без вести