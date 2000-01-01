Короткий Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Короткий Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короткий Василий Федотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короткий Николай Федотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткая Анна Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно