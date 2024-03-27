Тухтаметов Наиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТухтаметов Наиль

Тухтаметов Наиль

Место рождения

д. Большие-Туралы Омской обл

Дата рождения

02.12.1929

Дата смерти

?.07.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1929

Отец: Туктаметов Мухаммад-Карим

Мать: Туктаметова Малика

д. Большие-Туралы Омской обл
Рождение ребёнка
24.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тарский р-н, С. Большие Туралы, ул. М-Джалиля
Рождение ребёнка
07.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тарский р-н, С. Большие Туралы, ул. Интернациональная
Рождение ребёнка
01.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Большие Туралы, ул.Школьная
Работа или профессия
Неизвестно
главный энергетик
Смерть
?.07.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close