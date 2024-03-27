Тухтаметов Наиль
Место рожденияд. Большие-Туралы Омской обл
Дата рождения02.12.1929
Дата смерти?.07.1993
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1929
Отец: Туктаметов Мухаммад-Карим
Мать: Туктаметова Малика
д. Большие-Туралы Омской обл
Рождение ребёнка
24.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тарский р-н, С. Большие Туралы, ул. М-Джалиля
Рождение ребёнка
07.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тарский р-н, С. Большие Туралы, ул. Интернациональная
Рождение ребёнка
01.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Большие Туралы, ул.Школьная
Работа или профессия
Неизвестно
главный энергетик
Смерть
?.07.1993