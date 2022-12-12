Хрустовский Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.
Отец: Хрустовский Павел Даниилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1804 ст.
Сын: Хрустовский Каллистрат Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Хрустовский Антон Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно