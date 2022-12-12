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Хрустовский Григорий Павлович

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Место рождения

Ольховатка, Харківська область

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: Хрустовский Павел Даниилович

Мать: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
28.09.1804 ст.

Сын: Хрустовский Каллистрат Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Хрустовский Антон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрустовская Наталья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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