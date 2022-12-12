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Мария Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1891

Муж: Солёнов Алексей Иванович

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1891

Сын: Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1893

Сын: Солёнов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
27.02.1897

Сын: Солёнов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1901

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович

Черное, Балашиха, Московская область
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_1910/?sphrase_id=429274 стр.235
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