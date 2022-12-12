Мария Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1891
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1891
Сын: Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1893
Сын: Солёнов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1897
Сын: Солёнов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1901
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Солёнов Алексей Иванович
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_1910/?sphrase_id=429274 стр.235