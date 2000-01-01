Бара Гата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бара Гата

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1042

Пол

Женский

Отец

1015 г.р.

Мать

1022 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1042

Отец: Хан Бара Хаун

Мать: Ай-Чоно Таул

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