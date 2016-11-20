Ситдикова (Сунятулина) Нурсяня Ибрагимовна
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1924
Дата смерти20.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Сунятуллин Ибрагим
Мать: Сунятуллина Уммикамал
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
30.06.1953
Рождение ребёнка
11.11.1956
Рождение ребёнка
19.04.1958
Смерть
20.11.2016