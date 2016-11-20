Ситдикова (Сунятулина) Нурсяня Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситдикова (Сунятулина) Нурсяня Ибрагимовна

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1924

Дата смерти

20.11.2016

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Сунятуллин Ибрагим

Мать: Сунятуллина Уммикамал

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
30.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сытдиков Садек

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сытдиков Садек

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сытдиков Садек

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.11.2016
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