Ловчиков Вадим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчиков Вадим Иванович

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

27.01.1966

Дата смерти

27.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1966

Отец: Ловчиков Иван Спиридонович

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Образование
До 1990
Москва, город федерального значения Москва
МГТУ им.Баумана
Рождение ребёнка
19.01.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.01.2021

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