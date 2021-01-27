Ловчиков Вадим Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.1966
Дата смерти27.01.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1966
Отец: Ловчиков Иван Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Образование
До 1990
Москва, город федерального значения Москва
МГТУ им.Баумана
Рождение ребёнка
19.01.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.01.2021