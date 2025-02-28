Илья Егоров
мужской, родился Неизвестно
МатьЕвдокия АлексееваНеизвестно г.р.
ОтецЕгор МироновНеизвестно г.р.
Супруги
Варвара МитрофановаНеизвестно г.р.
Дети
Павел ИльинНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор Миронов
Мать: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Ильин
Мать ребёнка: Варвара Митрофанова
Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
10.12.1875 ст.
Жена: Варвара Митрофанова
Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд