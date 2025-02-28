Илья Егоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Илья Егоров

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился Неизвестно

Мать
Евдокия АлексееваНеизвестно г.р.
Отец
Егор МироновНеизвестно г.р.
Супруги
Варвара МитрофановаНеизвестно г.р.
Дети
Павел ИльинНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор Миронов

Мать: Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Ильин

Мать ребёнка: Варвара Митрофанова

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Бракосочетание
10.12.1875 ст.

Жена: Варвара Митрофанова

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

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