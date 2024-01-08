Крюков Константин Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Константин Ефимович

Крюков Константин Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Елена Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1965

Дочь: Усова Нина Константиновна

Мать ребёнка: Крюкова Людмила

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.