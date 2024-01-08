Крюков Константин Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крюков Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Елена Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1965
Дочь: Усова Нина Константиновна
Мать ребёнка: Крюкова Людмила
Смерть
Неизвестно