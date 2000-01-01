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Логинов Евгений Фёдорович
Логинов Евгений Фёдорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Мужской
Отец
Логинов Фёдор Иванович
1892 г.р.
Мать
Логинова Анисья Ивановна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Логинов Фёдор Иванович
Мать:
Логинова Анисья Ивановна
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