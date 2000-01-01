Анисья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Около 1754 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Агафья Никитина

Отец ребёнка: Никита Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Сергей Никитин

Отец ребёнка: Никита Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Никита Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Семёнов

Смерть
Неизвестно
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