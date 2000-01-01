Анисья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Агафья Никитина
Отец ребёнка: Никита Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Сергей Никитин
Отец ребёнка: Никита Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Никита Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Семёнов
Смерть
Неизвестно