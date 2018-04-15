Фомин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Павел

Мать: Анна

Рождение ребёнка
09.09.1974

Дочь: Фомина Марина Ивановна

Мать ребёнка: Фомина Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомина Борис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Фомина Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Полина Ивановна

Мать ребёнка: Фомина Анна Георгиевна

Смерть
15.04.2018
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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