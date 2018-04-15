Фомин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.04.2018
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомин Павел
Мать: Анна
Рождение ребёнка
09.09.1974
Дочь: Фомина Марина Ивановна
Мать ребёнка: Фомина Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Фомина Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Полина Ивановна
Мать ребёнка: Фомина Анна Георгиевна
Смерть
15.04.2018
Магадан, город Магадан, Магаданская область