Серебрякова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Серебряков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Серебряков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебрякова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Серебряков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Василий Михаил

Отец ребёнка: Серебряков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебрякова Елизовета Михайловна

Отец ребёнка: Серебряков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Александр

Отец ребёнка: Серебряков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сереюряков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Серебряков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Михаил Михайловия

Отец ребёнка: Серебряков Михаил

Смерть
1950
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