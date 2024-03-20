Серебрякова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Серебряков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Серебряков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебрякова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Серебряков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Василий Михаил
Отец ребёнка: Серебряков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебрякова Елизовета Михайловна
Отец ребёнка: Серебряков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Александр
Отец ребёнка: Серебряков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сереюряков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Серебряков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Михаил Михайловия
Отец ребёнка: Серебряков Михаил
Смерть
1950