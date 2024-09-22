Озольс (Стародубцева) Оксана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озольс (Стародубцева) Оксана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.2000

Сын: Озольс Антон Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.2007

Дочь: Озольс Евгения Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.2021

Сын: Озольс Илья Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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