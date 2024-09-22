Озольс (Стародубцева) Оксана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.2000
Сын: Озольс Антон Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.2007
Дочь: Озольс Евгения Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.2021
Сын: Озольс Илья Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности