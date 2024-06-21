Григорьев Гурий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьев Гурий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Геннадий Гурьевич

Мать ребёнка: Григорьева (Светкина) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева (Светкина) Мария

Рождение ребёнка
23.07.1936

Сын: Григорьев Алексей Гурьевич

Мать ребёнка: Григорьева (Светкина) Мария

Смерть
Неизвестно

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