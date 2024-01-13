Гржибовская Раиса Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гржибовская Раиса Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1909 ст.

Отец: Гржибовский Афанасий Иванович

Мать: Гржибовская София Исидоровна

9 мая 1909 г. родилась, 17 мая 1909 г. крещена Раиса. Родители: мещанин м. Мизога Волынской губернии Афанасий Иванов Гржибовский и законная его жена София Исидорова; оба православные. Восприемники: ... Показать все
Крещение
17.05.1909 ст.
Смерть
Неизвестно
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