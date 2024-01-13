Гржибовская Раиса Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
09.05.1909 ст.
9 мая 1909 г. родилась, 17 мая 1909 г. крещена Раиса. Родители: мещанин м. Мизога Волынской губернии Афанасий Иванов Гржибовский и законная его жена София Исидорова; оба православные. Восприемники: ... Показать все
Крещение
17.05.1909 ст.
Смерть
Неизвестно