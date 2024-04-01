Корюкова (Корюкова) Василиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова (Корюкова) Василиса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Владимир Затеевич (Зотиков)

Мать: Корюкова Варвара Трофимовна (Трифоновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Корюков Кузьма Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Иван Кузминич

Отец ребёнка: Корюков Кузьма Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Корюков Кузьма Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно

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