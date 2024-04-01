Корюкова (Корюкова) Василиса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Корюков Кузьма Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корюков Кузьма Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Корюков Кузьма Кириллович
Работа или профессия
Неизвестно