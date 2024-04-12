Савельева Гликерия Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Гликерия Власовна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Федора Макаровна

Отец ребёнка: Савельев Макар Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Горохов Емельян Макарович

Отец ребёнка: Савельев Макар Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Горохов - Корнюхин Илья Макарович

Отец ребёнка: Савельев Макар Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Савельев Макар Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Макаровна

Отец ребёнка: Савельев Макар Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Макар Петрович

Смерть
Неизвестно
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