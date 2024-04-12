Савельева Гликерия Власовна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Федора Макаровна
Отец ребёнка: Савельев Макар Петрович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Горохов Емельян Макарович
Отец ребёнка: Савельев Макар Петрович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Горохов - Корнюхин Илья Макарович
Отец ребёнка: Савельев Макар Петрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Савельев Макар Петрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Макаровна
Отец ребёнка: Савельев Макар Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно