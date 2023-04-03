Калинина Евдокия Кузьминична? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Евдокия Кузьминична?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

25.03.1846

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Анна Елизаровна

Отец ребёнка: Калинин Елизар Родионович

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Калинин Петр Елизарович

Отец ребёнка: Калинин Елизар Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Елизаровна

Отец ребёнка: Калинин Елизар Родионович

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Каллиник Елизарович

Отец ребёнка: Калинин Елизар Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Василий Елизарович

Отец ребёнка: Калинин Елизар Родионович

Смерть
25.03.1846
Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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