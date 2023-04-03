Калинина Евдокия Кузьминична?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти25.03.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Анна Елизаровна
Отец ребёнка: Калинин Елизар Родионович
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Калинин Елизар Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Елизаровна
Отец ребёнка: Калинин Елизар Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Каллиник Елизарович
Отец ребёнка: Калинин Елизар Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Василий Елизарович
Отец ребёнка: Калинин Елизар Родионович
Смерть
25.03.1846
Причина смерти: Естественная смерть/старость