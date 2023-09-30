Букреева Максимова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букреев Дмитрий
Рождение ребёнка
27.03.2005
Дочь: Букреева Карина Дмитриевна
Отец ребёнка: Букреев Дмитрий
Рождение ребёнка
04.08.2017
Дочь: Букреева Лия Дмитриевга
Отец ребёнка: Букреев Дмитрий
Рождение ребёнка
04.08.2017
Дочь: Букреева Майя Дмитриевна
Отец ребёнка: Букреев Дмитрий