Кондрашова Федосья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Федосья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кондрашов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Самсонович

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кондрашов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Самсонович

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Михаил Самсонович

Смерть
Неизвестно
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