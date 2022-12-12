Марина Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1808
Отец: Андрей Никитич
Мать: Матрона Семеновна
Крещение
24.07.1808
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Тоя ж деревни крестьянин Федот Федоров
Смерть
Неизвестно