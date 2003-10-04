Букреева Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукреева Тамара Петровна

Букреева Тамара Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1957

Дата смерти

04.10.2003

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1957

Отец: Агафонов Петр Данилович

Мать: Букреева Лилия Владимировна

Рождение ребёнка
02.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
28.10.1979

Дочь: Даниленко Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Мильштейн Иван Борисович

Рождение ребёнка
19.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильштейн Иван Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильштейн Иван Борисович

Смерть
04.10.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close