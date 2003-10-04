Букреева Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1957
Дата смерти04.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1957
Рождение ребёнка
02.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
28.10.1979
Дочь: Даниленко Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Мильштейн Иван Борисович
Рождение ребёнка
19.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильштейн Иван Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.2003