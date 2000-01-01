Войдек Юзефа Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войдек Юзефа Устиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Войдек Устин

Мать: Реут Франтишка Францевна

Рождение ребёнка
02.02.1927

Сын: Войдок Александр Александрович

Отец ребёнка: Меньшонкин Или Меньшонок Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Идея

Отец ребёнка: Максимов неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшонкин Или Меньшонок Александр

Смерть
Неизвестно
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