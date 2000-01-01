Войдек Юзефа Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Войдек Устин
Мать: Реут Франтишка Францевна
Рождение ребёнка
02.02.1927
Сын: Войдок Александр Александрович
Отец ребёнка: Меньшонкин Или Меньшонок Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Идея
Отец ребёнка: Максимов неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимов неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно