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Демяненко Матвей Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

15.11.1892 ст.

Дата смерти

22.08.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1892 ст.

Отец: Демяненко Иван Иванович

Мать: Демяненко Мокрина Тарасовна

Кровное, Сумська область
Крещение
16.11.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
23.04.1893 ст.
на отведенном кладбище
Смерть
22.08.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9Q5-7?i=683&cc=3511744&cat=1008700
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