Демяненко Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения15.11.1892 ст.
Дата смерти22.08.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1892 ст.
Крещение
16.11.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
23.04.1893 ст.
на отведенном кладбище
Смерть
22.08.1893 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9Q5-7?i=683&cc=3511744&cat=1008700