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Лешкин Максим Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1861

Отец: Лешкин Михаил Петров

Мать: Федосья Владимирова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Лешкин Лаврентий Максимович

Мать ребёнка: Лешкина Анна Григорьева

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Симдянкина Акулина Максимовна

Мать ребёнка: Лешкина Анна Григорьева

Рождение ребёнка
1895

Сын: Лешкин Иван Максимович

Мать ребёнка: Лешкина Анна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешкина Анна Григорьева

Смерть
Неизвестно
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