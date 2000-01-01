Лешкин Максим Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1861
Отец: Лешкин Михаил Петров
Мать: Федосья Владимирова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Лешкин Лаврентий Максимович
Мать ребёнка: Лешкина Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Симдянкина Акулина Максимовна
Мать ребёнка: Лешкина Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Лешкина Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешкина Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно